Bucciantini stupisce tutti: “Kvaratskhelia paragonabile a Kakà, ma preferisco il georgiano!”

Una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A è certamente Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli sta stupendo tutti continuando a macinare gol e assist che annichiliscono tutte le difese avversarie.

L’attaccante ex Rubin Kazan, ormai, si è preso di diritto il palcoscenico della Serie A e tantissime big europee hanno messo gli occhi sul suo cartellino, schizzato alle stelle dopo queste prestazioni.

Colui che al Milan avrebbe dovuto fare la differenza per la corsa allo Scudetto e che gioca nel suo stesso ruolo ma che, invece, sta mancando, soprattutto ultimamente, è Rafael Leao. La questione del rinnovo e della multa ancora in ballo con lo Sporting possono averlo distratto un pò ed il suo rendimento è notevolmente calato.

Kvara Kakà Bucciantini

A proposito di Kvara, però, l’opinionista di Sky ed ospite al club di Fabio Caressa, Marco Bucciantini, ha parlato così del pupillo di Spalletti paragonandolo ad una vecchia stella rossonera, Ricardo Kakà. Queste le parole:

“Lo posso paragonare solo a Kakà del Milan ma io lo preferisco al brasiliano. Kvara giocava in Georgia e non in Brasile, dove il talento cresce sugli alberi. Lo preferisco a Kakà nonostante l’ex Milan sia di un altro livello. Questo giocava in Georgia, nella Dinamo Batumi, dopo essere scappato dalla Russia per via della guerra”.