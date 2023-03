Derby di mercato in vista? L’Inter sfida il Milan per l’attaccante

Un derby sul mercato potrebbe infiammare la prossima sessione estiva: l’Inter si inserisce per l’obiettivo per l’attacco del Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i nerazzurri starebbero monitorando attentamente la situazione di Noah Okafor. A tal proposito, il DS dell’Inter Piero Ausilio si è recato sugli spalti dell’Olimpico lo scorso febbraio per osservare l’attaccante classe 2000 e altri obiettivi in forze al Salisburgo più da vicino.

Milan Inter Derby Mercato Okafor

Calciomercato, Inter sulle tracce di Okafor: sarà derby di mercato con il Milan in estate

Se tale interesse dovesse concretizzarsi, a quel punto potrebbe partire un’asta tra i due club meneghini. Okafor è infatti nel mirino della dirigenza del Diavolo da diversi mesi, più precisamente sin da quando hanno affrontato gli austriaci nei gironi di Champions League.

In occasione della gara di andata, terminata con il risultato di 1-1, lo svizzero aveva persino siglato la rete dell’iniziale vantaggio per i padroni di casa.

In caso di addio di Rafael Leao, l’ala del Salisburgo diverrebbe l’obiettivo primario, in quanto suo sostituto ideale nell’undici rossonero. È ancora troppo presto, però, per valutare quale società sia più vicina ad aggiudicarsi il suo cartellino.

Quel che è certo è che Okafor è pronto a trasferirsi in un top club: il suo contratto in scadenza a giugno 2024 non verrà rinnovato e la cifra sufficiente per acquistarlo si aggira sui 20 milioni. Oltre a Milan e Inter, si segnala anche la concorrenza inglese del Tottenham.