Calciomercato Milan, novità sul futuro di Adli e Dest: la decisione

Cresce l’entusiasmo in casa Milan dopo il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League ai danni del Tottenham.

Grazie all’accesso alla fase successiva della competizione, infatti, i rossoneri non solo sono rientrati tra le prime otto d’Europa dopo 11 anni, ma hanno anche rimpolpato le casse societarie con un bel bottino, che potrebbe tornare utile alla dirigenza in ottica mercato, rinnovi e riscatti.

Nella rosa del Diavolo, infatti, sono presenti diversi giocatori che Maldini e Massara dovranno scegliere se riscattare o meno al termine della stagione.

Milan, niente riscatto per Dest: tornerà a Barcellona a fine stagione

Dest, Adli, futuro

Tra questi è presente anche Sergiño Dest, il cui destino, però, pare ormai ben definito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il terzino statunitense non ha convinto lo staff di Pioli ed è pronto a fare ritorno al Barcellona a fine stagione.

Discorso diverso, invece, per Yacine Adli, che non ha bisogno di essere riscattato, in quanto è già completamente di proprietà dei rossoneri. Il centrocampista francese, nonostante abbia mostrato in qualche occasione le proprie qualità, non è riuscito a rientrare nelle rotazioni del tecnico rossonero, il quale gli ha concesso soltanto 121 minuti in tutta la stagione.

Per questo motivo, l’ex Bordeaux, secondo la rosea, potrebbe partire in prestito per trovare una maggiore continuità.