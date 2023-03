Il Milan guarda già in ottica calciomercato, nonostante manchino ancora quattro mesi, soprattutto per il ruolo di attaccante, considerando l’età avanzata di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud e le prestazioni poco sufficienti di Ante Rebic e Divock Origi.

Calciomercato Milan, l’attaccante azzurro in rottura con il club

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, una vecchia fiamma del Milan sarebbe in rottura con il proprio club. Si tratterebbe di Gianluca Scamacca che negli ultimi dieci giorni non ha giocato nessuna partita, se non per 15 minuti a gara in corso.

Scamacca con la maglia del West Ham

Il suo futuro con la maglia degli Hammers è sempre più in bilico, considerando anche la separazione con la sua agenzia di procura, la World Soccer Agency.

Scamacca, la richiesta del West Ham spaventa il Milan

Gianluca Scamacca al momento, infatti, è alla ricerca di un nuovo agente e in seguito deciderà cosa fare nel mercato estivo. Un addio al West Ham sembrerebbe improbabile, essendo stato pagato 42 milioni di euro durante l’estate passata.

Dall’altra parte resta vigile il Milan, da tempo interessato all’attaccante azzurro ma sembra difficile che la società rossonera decida di investire 50 milioni sul giocatore ex Sassuolo.