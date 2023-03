Calciomercato Milan, interesse per il bomber francese: l’indiscrezione

Continua la ricerca di un nuovo attaccante centrale per il Milan che deve cercare di trovare un sostituto per il post Ibrahimovic. Inoltre l’allontanamento di Thuram sta mettendo Maldini e Massara in una posizione complicata.

Calciomercato, interesse per Balogun

Per sopperire al problema il Milan potrebbe virare su un altro francese, per continuare con il legame tra Francia e Diavolo. Il profilo che più interessa al Milan è Folarin Balogun, giovane attaccante dell’Arsenal in prestito al Reims.

In merito alla posizione di Balogun Fabrizio Romano ha detto: “Stagione top di Balogun al Reims: 16 gol, 21 anni e numeri fantastici. L’Arsenal ha scelto il Reims come opzione per il prestito e i Gunners decideranno il da farsi a fine stagione“.

FOTO: Balogun-Arsenal

Il Milan dovrà quindi essere paziente per provare l’assalto a Balogun e, soprattutto, dovrà attendere i piani dell’Arsenal per l’attaccante. Infatti i Gunners hanno già abbondanza nel reparto con Gabriel Jesus e Nketiah. Di conseguenza il Milan resta alla porta, in agguato per un nuovo bomber.

Enrico Coggiola