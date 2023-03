Calciomercato Milan, Brahim torna al Real? Maldini ha già in pugno il sostituto

A fine stagione terminerà il prestito biennale di Brahim Diaz, che quindi potrebbe far ritorno al Real Madrid. Se i Blancos non avranno intenzione di aprire ad una trattativa per la cessione a titolo definitivo, il Milan dovrà trovare un degno sostituto sulla trequarti.

Come ribadito dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha intenzione di ritornare su un obiettivo della scorsa sessione invernale di calciomercato: Nicolò Zaniolo.

Calciomercato, il Milan punta Zaniolo per il post Brahim Diaz

Sull’ex Roma, ora in forza al Galatasaray, pende un’onerosa clausola da 35 milioni, ma i turchi potrebbero lasciarlo partire per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Maldini e Massara non hanno mai nascosto la loro ammirazione per Zaniolo, e dunque dopo il mancato acquisto durante la sessione invernale di calciomercato l’hanno messo nel mirino in vista dell’estate.

Nicolò Zaniolo

L’esterno classe ’99 apporterebbe di sicuro qualcosa in più all’attuale pacchetto offensivo rossonero, che fatica tanto a trovare la via del gol, sopratutto con i giocatori a sostegno della punta.

Tra circa un paio di mesi il Milan avrà chiaro il quadro della situazione, anche vista la probabile cessione di Leao, nel caso in cui non dovesse rinnovare.