Calciomercato Milan, Ballo-Toure ai saluti: il possibile sostituto arriva dalla Serie A!

Ormai quasi scomparso dagli schemi di Stefano Pioli, per anni il ruolo del terzino ha significato storia in casa Milan. Dagli storici Maldini e Cafu, passando per il prodotto del vivaio Calabria fino ad arrivare al treno Theo Hernandez.

Stefano Pioli

Il ruolo di esterno basso ha però conosciuto una forte regressione nei rossoneri in questa stagione, con il passaggio alla difesa a tre e con l’avanzare degli esterni negli schemi. Ecco dunque che nascono indiscrezioni di mercato che vedrebbero il Milan interessato ad un esterno a tutta fascia del nostro campionato, abile a giocare da quinto di centrocampo così come da terzino in una difesa a quattro.

Ballo-Toure ai saluti, il Milan pensa a Valeri

Come riporta calciomercato.com, il Milan è alla ricerca di un sostituto per Ballo-Toure, uno degli indiziati principali per un addio in estate. La dirigenza rossonera vorrebbe puntare su un profilo italiano che possa dare sicurezza anche in caso di riposo per Theo Hernandez, con Emanuele Valeri primo nome sulla lista.

Emanuele Valeri

L’esterno classe ’94 è una delle più piacevoli rivelazioni della Serie A, dove tutto il suo potenziale appare ogni qual volta scende in campo con la maglia della Cremonese. Mancino abile a giocare a tutta fascia, Valeri potrebbe rappresentare il perfetto rincalzo per un profilo come Theo, oltre che permettere al mister di variare nei propri schemi difensivi.