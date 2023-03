Calciomercato Milan, Maldini a caccia di un vice-Giroud: arriva dalla Serie A!

Nonostante un inizio di 2023 da incubo, la stagione dei rossoneri è più che positiva. La lotta per il posto in Champions League, dopo i disastri di gennaio, non è per nulla compromessa, anzi.

I passi falsi delle altre pretendenti, con l’Inter che a La Spezia ha raggiunto l’ottava sconfitta in campionato, la Lazio che continua a balbettare con le piccole, e la Roma che non riesce mai a trovare continuità, gli permettono di poter consolidare il posto nella massima competizione con la vittoria di questa sera.

Alle ore 20:45, infatti, a San Siro arriverà una Salernitana affamata e desiderosa di punti salvezza. Pioli, dopo la stupenda partita al Tottenham Hotspur Stadium, opterà per vari cambi, con De Kaetelaere su tutti che scalpita per una maglia da titolare.

Uno dei punti deboli delle ultime partite per la squadra rossonera è stato, senza dubbio, l’attacco, con pochissimi giocatori ad andare in gol.

Ragion per cui Maldini e Massara sarebbero già al lavoro per trovare un vice-Giroud e, secondo calciomercato.it, i due avrebbero messo gli occhi sul terzo massimo goleador del nostro campionato dopo Osimhen e Lautaro, Mbala Nzola dello Spezia, che ha il contratto in scadenza con i liguri il prossimo giugno 2024.

Beniamino Pasquariello