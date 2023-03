Milan, si pensa al futuro: nel mirino il centrocampista serbo!

Sosta che, forse, arriva nel momento giusto per gli uomini di Stefano Pioli, apparsi affaticati e stanchi dopo la doppia sfida contro il Tottenham in Champions League.

Il cammino in campionato, infatti, dopo una leggera ripresa, è tornato ad essere fortemente negativo, e la sconfitta di Udine, arrivata dopo il pareggio in casa con la Salernitana, è un fortissimo campanello d’allarme.

Come si vocifera a Milanello, in vista dei quarti di finale con il Napoli e della precedente sfida in campionato sempre con gli azzurri, il tecnico emiliano ritornerà alla difesa a 4 che, evidentemente, dà più garanzie.

Intanto Maldini e Massara sono al lavoro per il prossimo mercato estivo e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due avrebbero già individuato un profilo che andrebbe a rinfoltire il centrocampo rossonero.

Fari puntati su Grujic: la trattativa con il Porto!

Ed il nome i questione è quello di Grujic, centrocampista serbo tuttofare del Porto che ha ben figurato quest’anno in Champions League, soprattutto nel doppio confronto con l‘Inter.

L’ex Cardiff ed Hertha Berlino può giocare sia da mediano che da trequartista, ma la problematica più grande riguarda il costo del cartellino. il suo contratto scade nel 2026 ed il club portoghese non avrebbe alcuna intenzione di cederlo.

Beniamino Pasquariello