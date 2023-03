Calciomercato, il Milan sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter: può tornare in Serie A!

Tra i tanti profili valutati dal Milan per rinforzare il reparto offensivo c’è anche un centravanti che, in passato, ha vestito la maglia dell’Inter.

Il calciatore in questione è Mauro Icardi, attualmente in prestito al Galatasaray dal Paris Saint-Germain. Dopo essere finito ai margini della rosa dei parigini, l’ex nerazzurro sta mantenendo un ottimo rendimento alla sua prima annata in Super Lig: finora, ha messo a segno 9 reti in 14 presenze.

Calciomercato Milan Icardi

Icardi torna in Italia? C’è l’interesse di Milan e Roma

Dunque, il club di Istanbul avrebbe già comunicato all’attaccante argentino di voler riscattare a titolo definitivo il suo cartellino durante la prossima estate. Eppure, l’ipotesi di un ritorno in Serie A non va esclusa a priori.

Difatti, secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Milan e la Roma sarebbero interessate al possibile affare. In attesa di altre proposte oltre a quella del Galatasaray, Icardi prenderà una decisione sul proprio futuro solamente a mercato aperto, quindi ad inizio luglio.