Calciomercato, attento Milan: l’Inter piomba su un obiettivo di mercato

Il Milan è concentrato sulla sfida di stasera contro la Salernitana. Gara da non sottovalutare assolutamente, anche perché gli uomini di Paulo Sousa sembrano essere rinati dopo il suo arrivo in Campania.

Una vittoria rossonera, però, sarebbe ottima, visti gli stop di giornata delle altre concorrenti alla lotta per la zona Champions.

Pioli e i suoi uomini, quindi, riversano i loro pensieri alla gara di stasera, mentre la dirigenza rossonera dovrà pensare anche ad altro.

Infatti, nella mente di Maldini e Massara c’è anche il futuro, cercre di continuare a fare quanto di buono raggiunto negli ultimi due anni. Bisogna pensare al Milan che verrà e a nuovi interpreti.

L’attacco è il reparto dove c’è bisogno di più attenzione, considerando l’età di Giroud e Ibrahimovic, soprattutto, e le non totali garanzie di Origi. Proprio per questo da giorni si parla del forte interessamento per Folarin Balogun, giovane attaccante classe 2001 di proprietà dell’Arsenal, in prestito al Reims.

A quanto pare, però, sull’attaccante avrebbe messo gli occhi anche l’Inter e questo potrebbe portare ad un vero e proprio derby di mercato.

Non solo Milan, Balogun piace anche all’Inter: le ultime

Stando a quanto riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it, l’Inter avrebbe chiesto informazioni sul giovane attaccante inglese Folarin Balogun.

Anche i nerazzurri, così come i rossoneri, dovranno pensare ad aggiustamenti nel reparto avanzato e Balogun sarebbe un obiettivo concreto.

Il suo cartellino adesso è valutato 20-25 milioni di euro, ma se continuerà fino a fine stagione a far bene come fatto fino ad ora, il prezzo potrebbe crescere e Milan e Inter trovare più difficoltà, considerando altri club europei con più disponibilità economica.