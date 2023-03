Calciomercato Milan, si infiamma il discorso punta: nuovo nome in cima ai sondaggi rossoneri

Crescono ansia ed attesa in casa Milan in vista dell’incombente mese di aprile, in cui le sorti della compagine di Stefano Pioli verranno ufficialmente scritte. La tensione in vista del triplo impegno con il Napoli, avversaria in Champions così come in campionato, è ormai agli estremi.

Tifosi Milan

Nonostante questo arrivano buone notizie dai ritiri Nazionali per il Milan, dopo le pessime news in merito a Kalulu ed Ibrahimovic. Leao ha ritrovato la via del gol con il Portogallo, con un Maignan sempre più protagonista con la Francia ed un Tonali in spolvero contro Malta. Le principali note positive per il diavolo arrivano però sul fronte mercato, dov’è ancora caccia alla punta per la prossima annata.

Nuovo nome per l’attacco Milan, in cima ai sondaggi c’è Jonathan David

Non è più un segreto che alla squadra di Stefano Pioli serva una nuova punta che dia nuovamente manforte al reparto offensivo. Origi non convince, Ibrahimovic non è più quello di una volta e Giroud ha vissuto la propria stagione fra alti e bassi. Fra i tanti nomi seguiti dal Milan però, l’indiziato numero uno sembrerebbe essere Jonathan David.

Jonathan David

Già accostato in passato ai rossoneri, la punta classe 2000 in forza al Lille pare aver superato Okafor ed Openda in cima ai sondaggi di casa Milan. A riportarlo è Tuttosport, che narra di come il duo Maldini-Massara sia fortemente attratta dall’idea di vedere David al fianco di Giroud. La valutazione del canadese, autore di 19 gol e 4 assist in Ligue 1, si aggira oggi sui 50 milioni. Oltre al discorso economico però, c’è un ostacolo chiamato Barcellona da superare per assicurarsi le prestazioni del centravanti.