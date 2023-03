Calciomercato Milan, Maldini piomba sul centrocampista del Lecce: è sfida con la Juve!

Non solo vicende legate al rettangolo di gioco, le attenzioni della società rossonera sono puntate anche verso la prossima sessione di mercato estiva, dove servirà rinforzare la rosa.

Uno dei reparti da puntellare sarà sicuramente il centrocampo che quest’anno, orfano di Kessiè, non è riuscito a brillare come ci si aspettava.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sarebbe pronto a sfidare sul mercato la Juventus per un gioiellino del Lecce, una delle rivelazioni della squadra allenata da Baroni.

Gonzalez Milan Lecce

Milan-Juve, sfida di mercato per Gonzalez: le ultime

Si tratta di Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo classe 2002, che in stagione ha già collezionato la bellezza di 27 presenze, mettendo a referto anche 1 gol e 3 assist, attirando su di se le attenzioni di alcuni grandi club.

L’ex Barcellona era da tempo un’obiettivo di Maldini e Massara, i bianconeri, invece, si sarebbero inseriti nella corsa per il giocatore in questi giorni, in modo tale da spingere la strategia di rinnovamento della rosa.