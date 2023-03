Calciomercato, il Liverpool vuole Leao: svelata la contropartita offerta al Milan

Il calciomercato è sempre aperto. Ormai è un fatto assodato che le squadre non fermino le trattative al di fuori delle finestre di mercato. Infatti molti rumors in arrivo dall’Inghilterra parlano di un Liverpool pronto a fare di tutto per Rafael Leao.

Leao

Calciomercato Milan, il Liverpool guarda Leao

Come riportato da Team Talk, il Liverpool sarebbe estremamente interessato a Leao e sarebbe pronto per l’assalto estivo all’attaccante del Milan. Infatti i Reds stanno attraversando un periodo di transizione e ricostruzione, dopo il ciclo vincente che sta volgendo al termine.

La proprietà del Liverpool non avrebbe problemi a trattenere Klopp sulle sponde del Mersey. Tuttavia urge un forte cambiamento nella costruzione della rosa, ripartendo dalle fondamenta. Infatti, se non dovesse rinnovare con il Milan, Leao sarebbe la prima scelta di Klopp.

Inoltre il piano per la trattiva è già servito. Il Liverpool non ha, come nessuna big di Premier, problemi di soldi. Tuttavia una contropartita come Luis Diaz potrebbe appianare il divario di valutazione che c’è su Leao tra Reds e Diavolo.

Enrico Coggiola