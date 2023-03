Calciomercato Milan, Maldini studia il colpo dal Chelsea: svelato l’obiettivo

In casa Milan, la dirigenza sta cominciando a guardare a possibili colpi di mercato per la prossima sessione estiva: se il mercato invernale è stato “povero” per le società italiane, nella prossima estate si attendono numerosi colpi.

La società rossonera è in cerca di nuovi talenti da inserire nella rosa, ma anche di calciatori più esperti, per mantenere una qualità alta e tornare ad essere competitivi sia in campionato che in Europa.

Calciomercato Milan, occhi su Loftus-Cheek del Chelsea: il valore dell’inglese

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore il Milan starebbe tenendo monitorata la situazione di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea.

Loftus-Cheek Chelsea

Il calciatore, di origini guyanesi ma di nazionalità inglese, è cresciuto nelle giovanili della squadra inglese, per poi passare in prima squadra; nell’attuale stagione, il centrocampista non sta trovando molto spazio con Potter e il Chelsea starebbe valutando di vendere il calciatore.

Al momento, la società Blues lo valuta attorno ai 25 milioni di euro: il Milan è uno dei club che tengono monitorata la situazione del calciatore, con la dirigenza rossonera che lavora anche su altri fronti in ottica mercato.

Alice Bonora