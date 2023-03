Calciomercato Milan, Maldini pensa al colpo dal Real Madrid: sarà svincolato a luglio!

In una stagione di alti e bassi costanti, tra un ottimo percorso in Champions League e qualche difficoltà di troppo in Serie A, il Milan è a lavoro per cercare i giusti colpi da assestare nella prossima finestra di calciomercato. Il duo Maldini-Massara si sta già guardando intorno per definire nuovi obiettivi e portare a termine i rinnovi desiderati.

Infatti, sembra tutto definito per il rinnovo di Oliver Giroud che prolungherà il suo contratto fino al 2024 per 3,8 milioni di euro. L’attaccante ha rifiutato due proposte in Premier League e due in MLS per restare in casa Milan.

FOTO: Imago, Giroud

Obiettivo Asensio: la situazione

Spuntato questo obiettivo, il club rossonero è alla ricerca di un altro attaccante. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello sport nel mirino dei rossoneri è tornato un vecchio obiettivo. Si tratta di Marco Asensio, che dal 1° luglio sarà svincolato non essendoci i presupposti per trovare l’accordo con il Real Madrid.

Il Milan da due anni prova a sferrare questo colpo, ma questa potrebbe essere la volta buona considerando le condizioni favorevoli. Si tratta di un calciatore di esperienza internazionale, ancora di 27 anni e svincolato. L’unico ostacolo potrebbe essere la richiesta di ingaggio, non inferiore ai 5 milioni netti l’anno, a cui vanno aggiunte le commissioni del suo agente Jorge Mendes.