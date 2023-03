Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per Maldini: piace il difensore classe ’02

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che, a causa dell’impegno infrasettimanale di Champions appena avuto, sarà di scena domani sera a San Siro contro la Salernitana di Paulo Sousa in un match tutt’altro che facile con i granata che devono racimolare punti importanti per la corsa salvezza.

Nel mentre però i dirigenti e gli scout sono sempre alla ricerca di nuovi volti che devono andare a rinforzare la rosa allenata da Stefano Pioli.

Uno dei reparti che ha bisogno di essere rinforzato è quello dei difensori centrali che, oltre ai tre titolari, non fornisce molte certezze con Kjaer che non offre più le prestazioni post infortunio, sebbene all’andata con il Tottenham abbia annullato Kane, e con Gabbia che non ha dato certezze; per questi motivi il Milan ha scelto di puntare su Sildillia.

Calciomercato Milan Sildillia

Calciomercato Milan, occhi su Sildillia: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport spiega che il Milan sarebbe molto interessato al giovane 2002 del Friburgo che è visto come il profilo giusto per completare la difesa rossonera.

Lo stesso quotidiano riporta inoltre che giovedì, in occasione di Juventus Friburgo, un osservatore rossonero era presente in tribuna per monitorarlo più da vicino.

Andrea Mariotti