Calciomercato Milan, il nuovo nome per l’attacco arriva dalla Spagna: è un ex Juve!

Il mercato in entrata del Milan sarà tutto da costruire. I rossoneri cercheranno di rinforzarsi senza voltare le spalle alla linea che fino a qui è stata adottata dai dirigenti, spese folli non ce ne saranno.

Condizioni che non escludono un possibile interessamento dei rossoneri verso un ex Serie A. Alvaro Morata, attaccante spagnolo attualmente in forza all’Altetico Madrid e famoso nel nostro calcio per i suoi fasti alla Juventus, potrebbe diventare un idea concreta.

Morata Milan Atetico

Il Milan su Morata: l’Atletico non chiederà più di 15-20 milioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i presupposti ci sono tutti. Il gradimento tecnico c’è e il prezzo non è irraggiungibile. Morata vede il suo contratto con i colchoneros scadere a giugno 2024, ad una sola stagione dal termine l’Atletico non potrebbe chiedere più di 15-20 milioni.

Cifra che per il Milan non è in ogni caso trascurabile, ma che potrebbe essere accettata di buon grado se si considera la caratura dell’attaccante spagnolo. I rossoneri puntano i fari su Morata, e con Origi che quest’anno non è mai stato in grado di integrarsi, potrebbe essere lui l’uomo in più per l’attacco di Pioli del prossimo anno.