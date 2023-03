Calciomercato Milan, proposto un parametro zero: possibile derby in estate

AAA centrocampista cercasi in casa Milan. Il club rossonero ragiona su un possibile innesto in grado di poter arricchire la mediana, rappresentata in primis da Tonali e Bennacer.

Il recente infortunio dell’algerino (poi lasciato alle spalle) ha fatto riflettere la dirigenza, che in estate vuole affiancare ai titolari un calciatore che possa ricoprire un ruolo simile a quello giocato nelle scorse stagioni da Franck Kessiè: i fitti impegni richiedono infatti un numero consistente di sostituti e Pioli chiede rinforzi che possano aggiungersi a Krunic e Vranckx.

Il Diavolo potrebbe avere la soluzione in casa: nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile riscatto del belga, nonostante l’assenza da due mesi a questa parte.

La conferma del numero 40 potrebbe però non bastare. Nella giornata odierna è stato proposto un mediano in scadenza.

Calciomercato Milan Naby Keita

Milan, cercasi centrocampista: dall’Inghilterra proposto un mediano in scadenza

Come riporta Calciomercato.com, il giocatore suggerito sarebbe Naby Keita.

Il guineano non prolungherà il suo contratto con il Liverpool: l’obiettivo del 28enne è approdare in una piazza capace di rilanciarlo a buoni livelli dopo le ultime stagioni deludenti.

Gli agenti del numero 8 di Klopp stanno cercando una possibile sistemazione: dopo aver sondato il terreno con l’Inter nelle scorse settimane, la sponda opposta del Naviglio sarebbe un’altra destinazione gradita al centrocampista.

Per il momento la società rossonera non appare interessata all’affare per due motivi: l’ingaggio elevato e la condizione fisica spesso altalenante.