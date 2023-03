Milan, Maldini prenota il “nuovo Kvaratskhelia”: svelato l’obiettivo di mercato

La dirigenza del Milan prepara il colpo “alla Kvaratskhelia“: primi contatti per il nuovo talento del campionato russo.

Arrivato in estate dal Rubin Kazan per soli 10 milioni di euro, l’impatto di Kvaratskhelia nel nostro campionato ha lasciato tutti a bocca aperta: alla sua prima stagione in Serie A, l’attaccante del Napoli è riuscito a raggiungere la doppia cifra sia in termini di reti segnate (12), che di assist (10).

Visto il grande affare chiuso dal club campano per il georgiano, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno iniziato la ricerca di profili simili a basso costo, provenienti da campionati meno blasonati.

Calciomercato Milan Spertsyan

Il Milan tenta il colpo “alla Kvaratskhelia“: prima offerta per Spertsyan del Krasnodar

La scelta, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe ricaduta su un giocatore che, proprio come Kvaratskheliaall’epoca, milita nella Premier League russa.

Si tratta di Eduard Spertsyan, trequartista o ala sinistra classe 2000 del Krasnodar. In questa stagione, il giocatore armeno (russo di nascita) ha collezionato ben 11 gol e 10 assist in 27 presenze complessive tra campionato e coppa nazionale.

Per superare l’accesa concorrenza (diversi club spagnoli e francesi interessati), sempre stando alle indiscrezioni della rosea, il Milan avrebbe già inviato una prima offerta di 8 milioni di euro. La richiesta del Krasnodar, invece, è di 12 milioni. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane Maldini e Massara riusciranno a trovare un compromesso e chiudere l’accordo.