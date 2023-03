Calciomercato Milan, all-in sull’attacco: i nomi sul taccuino di Maldini

Il Milan vive forse il momento più difficile degli ultimi anni. Nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, si fatica a vedere la luce in quel di Milanello: troppi i risultati negativi degli ultimi mesi. Troppa, a questo punto, la paura di perdere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League in favore delle inseguitrici.

Milan Openda Balogun

Un calo figlio, è giusto sottolinearlo, anche di un mercato estivo che si sta rivelando quantomeno deludente. Modesto l’apporto di Origi e De Ketelaere; troppo importante la partenza di Kessié. Per questo la dirigenza rossonera sta iniziando a lavorare in vista della prossima sessione: l’obiettivo principale è rinforzare il reparto offensivo.

Milan, Balogun e Openda i nomi nuovi per l’attacco

Il Milan vuole uscire al più presto da questo periodo negativo e nel frattempo pensa a come fare per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale dei rossoneri è quello di rinforzare l’attacco: con Ibra e Giroud ormai in età avanzata, e considerato lo scarso apporto di Rebic e Origi, il Milan è obbligato a guardare oltre.

Oltre ai soliti noti (piacciono Hojlund, Retegui, Kolo Muani e Okafor), Maldini e Massara seguono con attenzione le piste che portano a Openda e Balogun. A riportarlo è Tuttosport.

Calciomercato Milan, chi sono Openda e Balogun

Lois Openda è un giovane attaccante belga, classe 2000. Da qualche anno nel giro delle nazionali minori, Openda ha esordito l’8 giugno 2022 con la nazionale maggiore. Parliamo di una punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo e adatto ad associarsi con i compagni. Quest’anno, dopo i 22 gol della passata stagione col Vitesse, la conferma in Francia col Lens: 12 gol nelle 31 partite disputate finora.

Folarin Balogun è invece un attaccante inglese, classe 2001. È di quest’anno la prima stagione degna di nota: 16 gol in 27 partite con la maglia del Reims in Ligue 1. Non male per il centravanti nativo di New York, che alla prima stagione da protagonista non sta affatto tradendo le attese.