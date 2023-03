Calciomercato Milan, Maldini pensa alla futuro di Origi: la situazione

L’accesso ai quarti di finale di Champions League dopo ben undici anni ha dimostrato tutta la forza e la tenacia da parte di questa squadra nel cercare di tornare la corazzata vincente di una volta sia in campo nazionale che internazionale.

Tutti i giocatori in campo, chi più chi meno, hanno messo l’anima nel rettangolo di gioco ieri sera contro il Tottenham di Antonio Conte regalando ai tifosi rossoneri delle emozioni indescrivibili che mancavano da troppo tempo.

Maldini Calciomercato Origi

Calciomercato Milan, non si esclude la cessione di Origi

Uno dei calciatori che ha impressionato di più durante il match di ieri sera è stato senza ombra di dubbio Olivier Giroud, l’attaccante francese nonostante l’età non sia più dalla sua parte ha dimostrato per l’ennesima volta tutta la sua classe e il suo palmares parla per lui.

Non si può dire lo stesso di Divock Origi, l’attaccante ex Liverpool ha deluso le aspettative della dirigenza rossonera che aveva individuato in lui il sostituto perfetto del centravanti francese ma evidentemente fino ad ora qualcosa è andato storto con appena 2 gol segnati in 17 presenze.

Arrivato a parametro zero con tante aspettative il belga ora rischia la cessione già in estate, come riporta Calciomercato.com il Milan sarebbe pronto a salutare il calciatore davanti ad un offerta congrua per i bilanci rossoneri.

Bilanci rossoneri che non possono sostenere l’ingaggio di 4 milioni dell’attaccante, ricordiamo inoltre che, essendo arrivato a zero, i rossoneri avrebbero la possibilità di realizzare una plusvalenza non indifferente.