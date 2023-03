Calciomercato Milan, Pobega in uscita: su di lui un club di Serie A

La fine della sosta nazionali determina lo sprint finale nel campionato italiano. Mancano, ormai, poche giornate al termine con obiettivi chiari per il Milan: tentativo di superare i quarti di finale contro il Napoli, nella doppia sfida, e qualificazione in Champions per il prossimo anno.

Manca poco anche all’inizio della finestra di mercato estiva, con diverse società che iniziano a muoversi per accaparrarsi i migliori talenti in anticipo sulle avversarie. Il club rossonero, però, non ragiona solo in entrata ma anche in uscita.

FOTO IMAGO – Pobega Milan

Maldini e Massara dovranno guardarsi bene dal resistere all’assalto delle altre squadre per i propri giocatori. In cima alla lista Leao, con il quale c’è una fase di stallo per il rinnovo, ma il portoghese non è l’unico sulla lista dei desideri di altri club. Anche Pobega è di forte interesse per il Torino e la società vorrebbe riportare il giocatore in granata.

Il centrocampista non ha trovato molto spazio nelle fila rossonere, questo potrebbe essere un motivo in più per convincere sia la società, sia il giocatore stesso a cambiare aria e a tornare laddove ha brillato maggiormente. Il suo ritorno, inoltre, potrebbe essere un forte messaggio anche per Juric che starebbe esprimendo incertezze sul rinnovo.