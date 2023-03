L’uomo del momento conteso fra Milan ed Inter: è derby di mercato per la punta

Arriva alla vigilia del momento clou della stagione rossonera questa nuova pausa per le nazionali. La squadra di Roberto Mancini torna in campo spezzando un indiavolato ritmo di campionato, che da qui a poco ci consegnerà la tripla sfida italiana ed europea fra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Che funga da toccasana per riprendersi dalle batoste o che vada ad incidere ancor di più sulle condizioni dei giocatori, questa pausa potrà servire anche ai vari Ds. Infatti fin troppi i talenti che scenderanno in campo con le proprie Nazionali in queste due settimane di calcio patriottico, aprendo qualche spiraglio e nuovo interesse in ottica calciomercato. Dopo appena due giorni di pausa infatti, è già nato un derby sul fronte mercato proprio fra Milan ed Inter.

Milan ed Inter su Retegui, è derby di mercato per la punta argentina

Prima punta rapida e tecnica, capace di segnare 6 gol in 8 partite con la maglia del Tigre, Mateo Retegui rappresenta la sorpresa per eccellenza dei convocati di Roberto Mancini. Argentino ma con doppio passaporto, l’attaccante ha infatti accettato di unirsi alla Nazionale azzurra suscitando non poco scalpore fra gli italiani.

Mateo Retegui

Oltre alle critiche ed allo scetticismo, c’è gran curiosità nonché attenzione per vedere Retegui scendere in campo su importanti palcoscenici. L’argentino è stato infatti adocchiato sia dalla dirigenza Milan sia da quella dell’Inter, dando via ad un vero e proprio derby di mercato.

A riportarlo è l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport. Le deludenti prestazioni di Origi e l’età avanzata di Ibra da una parte. I flop di Correa e del Lukaku-bis dall’altra. Milan ed Inter sono dunque alla disperata ricerca di una punta per la nuova stagione, e tutti gli indizi portano al solo Mateo Retegui.