Calciomercato Milan, niente riscatto in estate: il motivo

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali, ma gli uomini di mercato rossoneri stanno cominciando a lavorare per pianificare la prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra le questioni da risolvere c’è quella legata al riscatto di Sergino Dest. L’ex Barcellona non ha inciso più di tanto da quando è stato acquistato quest’estate, in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, nonostante su di lui le aspettative fossero molto alte.

Calciomercato Milan, si allontana il riscatto di Sergino Dest dal Barcellona

Ad oggi, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il riscatto del terzino statunitense non è una priorità per i rossoneri, anzi in casa Milan non hanno intenzione di riscattarlo.

Sergino Dest

Solo 14 presenze totali finora, nessun assist e nessun gol, mai un ruolo da protagonista nelle rotazioni di mister Pioli, oltre ad un valore del riscatto ritenuto troppo elevato. Questi i motivi di un’esperienza negativa, che potrebbe avere una fine già quest’estate. Dest farà quindi ritorno al Barcellona.