Calciomercato Milan, il prezzo di Samardzic è alle stelle: la cifra

Il calciomercato della scorsa stagione del Milan non ha portato i risultati sperati con la (quasi) totalità dei nuovi acquisti che non è riuscita a rendere come sperato e anche questo è uno dei fattori che sta venendo a galla nel brutto periodo che il Milan sta vivendo dall’inizio della stagione.

L’ultima sconfitta, quella avvenuta ad Udine, ha messo ancor di più in evidenza i limiti della rosa che deve essere per forza reinforzata nella gran parte dei suoi reparti, soprattutto nel reparto offensivo che ha lasciato troppo a desiderare non riuscendo a concretizzare le occasioni.

Uno dei nomi che da tantissimo tempo è sul taccuino dei dirigenti è quello di Lazar Samardzic, che sarebbe potuto arrivare già in rossonero due anni fa con il pagamento della clausola rescissoria di poco più alta di un milione, ad oggi però la situazione è totalmente diversa con il prezzo del classe 2002 che è ormai alle stelle.

Milan Calciomercato Samardzic

Calciomercato Milan, ora il prezzo di Samardzic è alle stelle

Con 4 gol 3 assist e prestazioni fantastiche, Lazar si è messo addosso gli occhi di tantissime big, ovviamente anche italiane con il Milan ed il Napoli che vorrebbero firmarlo ma il suo prezzo è incredibilmente lievitato.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l‘Udinese non si discosterà molto dal prezzo di Rodrigo De Paul che fu di 40 milioni.

L’asta è aperta, ma sicuramente non sarà facile strappare il talentino ai friulani.

Andrea Mariotti