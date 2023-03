Il Milan guarda già in ottica di calciomercato per quest’estate, specialmente a centrocampo dove l’assenza di Frank Kessié si è fortemente percepita in questa stagione. Negli ultimi giorni si è presentata un’occasione dalla Germania a parametro zero che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Maldini e Massara su un centrocampista del Borussia Dortmund

Infatti stando a Sky Sport Deutschland, il Milan sarebbe interessato a Mahmoud Dahoud, una delle più grandi occasioni del mercato estivo, considerando la scadenza del contratto in estate. Infatti il Borussia Dortmund ha già annunciato la decisione di non rinnovare il contratto al giocatore tedesco classe 1996.

Mahmoud Dahoud, giocatore del Borussia Dortmund ed obiettivo di mercato del Milan

Oltre al Milan vi sarebbero ben dieci squadre pronte ad avanzare un’offerta al centrocampista difensivo ex Borussia Monchengladbach, tra cui alcune della Serie A

Calciomercato Milan, la concorrenza per Dahoud

Le dieci squadre che sarebbero su Mahmoud Dahoud provengono dai maggiori campionati europei tra cui anche tre di Serie A, compreso il Milan: Arsenal, Atletico Madrid, Leicester, Betis, Siviglia, Fenerbahce, Galatasaray , Napoli e Roma.