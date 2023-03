Zaniolo vuole l’Italia, non solo il Milan: pronta la sfida di mercato con un altro club di Serie A

Arrivato da pochi mesi al Galatasaray, Nicolò Zaniolo potrebbe già tornare in Italia nella prossima finestra di mercato: su di lui il Milan e la Juventus.

Entrambi i club avevano provato ad acquistarlo già durante lo scorso mercato di gennaio, ma le loro offerte non avevano soddisfatto le condizioni poste dalla dirigenza dei giallorossi.

Difatti, la Roma aveva già trovato l’accordo con il Bournemouth a fronte di un pagamento ben più oneroso (circa 30 milioni di euro). Le cherries, però, non sono riuscite a convincere il trequartista classe 1999 ad accettare il trasferimento. Alla fine l’ha spuntata il Galatasaray che, complice la chiusura di tutti gli altri mercati eccetto quello turco, lo ha acquistato alla metà di quanto avevano offerto solo pochi giorni prima gli inglesi.

Milan Zaniolo Calciomercato

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Zaniolo: c’è un ostacolo

Eppure, le recenti dichiarazioni di Zaniolo alla Gazzetta dello Sport lasciano pensare ad una possibile nuova esperienza in Italia: “Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni”.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i bianconeri e i rossoneri sarebbero dunque pronti a offrire nuovamente per lui. Specialmente il Diavolo, nel caso in cui Brahim Diaz non dovesse essere riscattato. L’ostacolo maggiore, al momento, è la clausola rescissoria da 35 milioni che il club di Istanbul ha inserito nel contratto dell’ex giocatore giallorosso per liberarlo.