Calendario Milan, definiti gli impegni in campionato per il mese di aprile: le date

I primi tre mesi del 2023 sono stati a dir poco altalenanti per il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli, che nel mese di gennaio ha vissuto uno dei mesi più neri della gestione del tecnico emiliano.

Febbraio invece aveva lasciato intravedere dei grandi progressi con dei buoni risultati e delle ottime prestazioni anche a causa del cambio di modulo di Pioli che ha optato per il 3-5-2 a discapito del 4-2-3-1, marzo invece è iniziato nel migliore dei modi con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ma è terminato malamente con il pareggio con la Salernitana e la sconfitta a Udine.

Il mese di aprile risulterà dunque decisivo per il percorso stagionale del Milan, che si troverà a giocare delle gare fondamentali in Champions ed in Serie A, e in giornata sono uscite le date delle gare di campionato che vedranno la squadra di Pioli come protagonista nel prossimo mese.

Serie A, definite le date dei prossimi impegni del Milan

Nel prossimo mese i rossoneri affronteranno Roma, Empoli, Napoli, Bologna e Lecce e le partite si svolgeranno nelle seguenti date:

Milan-Empoli, venerdì 7 aprile ore 21.00

Bologna-Milan, sabato 15 aprile ore 15.00

Milan-Lecce, domenica 23 aprile ore 18.00

Roma-Milan, sabato 29 aprile ore 18.00

Andrea Mariotti