Cardinale a ruota libera, svelata la strategia del Milan per essere ancora più grandi

Ieri sera il Milan ha sprecato un’occasione importante per tornare al 2° posto in classifica. I rossoneri a San Siro non sono andati oltre l’1-1 contro la Salernitana di Paulo Sousa.

La lotta per un posto in Champions League, dopo una giornata di Serie A dove nessuno tra le pretendenti ha vinto, resta più serrata che mai.

Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non era impegnato solo a San Siro. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird ha partecipato alla Sloan Sports Analytics

Conference presso il MIT.

Il numero uno rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato anche del Milan. Cardinale ha posto uno sguardo sul futuro del club, tracciando la strada da percorrere per diventare ancora più grandi.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Milan è un asset non sfruttato abbastanza per il suo valore e livello potenziale. Non sapevo fosse al secondo posto per Champions vinte dopo il Real. Lo stesso vale per la A, dobbiamo aiutare la A ad essere competitiva con Premier e Liga. Tutti vogliamo vincere, ma per un investitore razionale l’obiettivo è essere performanti in modo costante. Al Tolosa la squadra è stata costruita solo sull’analisi dei dati, senza scouting, al Milan le due componenti dovranno stare insieme”.