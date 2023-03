Milan-Inter ai quarti di Champions? Costacurta: “Spero di no per un motivo”

In trasmissione a Sky, l’ex rossonero Billy Costacurta si è esposto in merito all’ipotesi di un derby di Milano in Champions League.

Dopo rispettivamente dodici e undici anni dall’ultima volta, superando Tottenham e Porto, il Milan e l’Inter sono infatti riusciti a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League.

Se invece volessimo tornare all’ultima occasione in cui entrambe le squadre si ritrovavano contemporaneamente a questo punto della competizione, bisognerebbe risalire addirittura al 2005/2006. Facendo un ulteriore passo indietro alla stagione 2004/2005, in quell’anno i due club meneghini si scontrarono proprio nei quarti di finale.

Milan Inter Champions League

Champions, Costacurta e Cambiaso contrari al derby Milan-Inter ai quarti: il motivo

Tale scenario potrebbe ripresentarsi in questa stagione, ma l’ex difensore milanista Billy Costacurta si è detto non proprio favorevole per una precisa motivazione:

“Io l’ho giocato un derby in Champions, tra l’altro in semifinale (2003, ndr). Io ho sempre vissuto abbastanza serenamente tutte le partite. Tra andata e ritorno, però, quei 15 giorni di tensione sono stati tra i peggiori della mia carriera, sportivamente parlando”.

È dello stesso avviso anche un altro protagonista di quei derby, ma della sponda rivale, ovvero l’ex interista Esteban Cambiaso, che ha spiegato il proprio punto di vista nel corso della medesima trasmissione: