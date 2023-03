Champions League, Milan snobbato: “Il Napoli è già in finale, non c’è partita”

Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi tre volte in pochissimi giorni, una sfida sarà valida per il campionato le altre due per i quarti di finale di Champions League.

Sarà una bella sfida, un derby tutto italiano che porterà una delle due squadre a giocarsi la semifinale scrivendo la storia dei rispettivi club.

Milan, Champions League (IMAGO)

“Il Napoli poteva fare il triplete”, le parole

In particolare, riguardo questa sfida europea, ne ha parlato, ai microfoni di Radio Marte, Enrico Fedele, noto personaggio napoletano.

Di seguito le sue parole:

“Credo proprio che sia l’anno nostro e dovrei tirare le orecchie a Spalletti per l’eliminazione dalla Coppa Italia, perché poteva essere l’anno del triplete. Per me il Napoli è già in finale tant’è che sto andando a prenotare il viaggio per Istanbul. Per me gli anni sono segnati e questo è l’anno del Napoli. È capitato, infatti, che in un solo colpo sono affondate tre navi, Manchester, Bayern e Real Madrid. Se in finale prendessimo una di queste tre squadre potremmo sempre cavarcela perché nella partita secca non esiste più la superiorità”.