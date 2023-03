Krunic in conferenza: l’ha detto su Kessie

Dopo la vittoria a San Siro contro il Tottenham, il Milan, per la gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League, vola a Londra, dove domani sera rincontrerà gli Spurs.

Alla vigilia del big match, ad accompagnare mister Pioli, in conferenza stampa, c’era Rade Krunic, centrocampista rossonero.

Di conseguenza le parole del giocatore:

Ti consideri un jolly di questa squadra?

“Io mi considero un vero jolly di questa squadra, poter giocare più ruoli è un valore aggiunto e penso che anche al mister piaccia questo. Noi dobbiamo giocare da Milan, che è campione d’Italia e ha meritato di esserlo. Quindi noi dobbiamo giocare semplicemente come sappiamo fare”.

Conferenza Tottenham Milan Krunic

Krunic e il paragone con Kessie

Eri in campo nelle quattro partite in cui il Milan non ha preso gol, domani per te sarà importate tatticamente parlando?

“Si, noi abbiamo preparato bene la partita, ma la decidono gli episodi, noi abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo provare a fare più possesso possibile cercando di controllarla al meglio. Ognuno di noi deve dare qualcosa in attacco e difesa”.

Ti piace l’etichetta di nuovo Kessie o vuoi essere ricordato come Krunic?

“Penso che io non c’entro molto con Franck, io l’anno scorso ho fatto la mia stagione con lui. Ci manca Franck e i giocatori forti come lui, ma io voglio essere ricordato come Rade. Posso giocare in ogni ruolo e mi avete visto farlo”.

Tatiana Digirolamo