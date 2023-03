Conte in conferenza: “Vogliamo il passaggio del turno e lottare per la Champions”

Domani sera andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium il secondo atto della doppia sfida tra Milan e Tottenham. La gara d’andata l’hanno portata a casa i rossoneri con il risultato di 1-0, ma la qualificazione è ancora tutta aperta.

Ogni partita in Champions League è una storia diversa, ragion per cui gli spurs hanno ancora la piena convinzione di poter passare il turno. Inoltre, ci sarà in panchina il ritorno di Antonio Conte, il quale ha smaltito in parte i suoi problemi di salute. Di seguito le parole del tecnico italiano in conferenza stampa, riportate dai colleghi di TMW.

Conte Milan Champions League

Conte non ha dubbi: “Domani abbiamo la possibilità di battere il Milan”

LA PARTITA – “Viviamo per questi momenti, perché quando si alza la pressione vuol dire che stai alzando il livello. Non dimenticate che l’anno scorso giocavamo la Conference League e quest’anno la Champions: domani possiamo battere il Milan“.

LE AMBIZIONI DEL TOTTENHAM – “Se mi chiedete se voglio vincere la Champions, vi dico di sì. Però poi c’è la realtà e per noi è che dobbiamo pensare gara dopo gara. Se lottiamo per essere competitivi per vincere qualcosa, penso che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il Tottenham ha bisogno di avere questo traguardo in mente, di lottare in ogni stagione per vincere qualcosa d’importante“.

IL SUO STATO DI SALUTE – “Onestamente, mi sentivo bene anche nella gara di andata. Volevo tornare dopo la partita contro lo Sheffield United, ma il dottore mi ha bloccato e in questi casi bisogna anche rispettare i medici del Tottenham, che erano preoccupati dopo l’andata. Ho sottovalutato il percorso post-operatorio e sono voluto tornare prima del possibile per il mio senso di responsabilità“.