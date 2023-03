Conte: “Nelle due gare abbiamo perso la qualificazione all’andata”

Partita complicata per il Tottenham che ha fatto troppo poco tra andata e ritorno. Antonio Conte ha parlato nel post partita di Prime Video: di seguito le sue parole.

Antonio Conte Tottenham

Tottenham-Milan, l’intervista di Conte

SUL TOTTENHAM – “Questa è una squadra che sicuramente deve lavorare tanto per diventare competitiva a livelli importanti, secondo me c’è un bel po’ di strada da fare. Si è iniziato un percorso, sono qui da 14 mesi e non dimentichiamo che lo scorso anno siamo usciti dalla Conference League ai gironi. Oggi ho da dire poco per l’impegno, si sono impegnati in tutto e per tutto però bisogna determinare di più”.”.

SULLA QUALIFICAZIONE – “Non dimentichiamo che abbiamo affrontato il Milan senza giocatori importanti per noi, non può essere una scusa. Alla fine la partita è stata equilibrata, nelle due gare forse la qualificazione l’abbiamo persa all’andata”.

SUL FUTURO – “Ho un contratto con il Tottenham, poi a fine stagione faremo le giuste valutazioni con il club. Con un contratto in scadenza vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via prima”.