Infortunio Osimhen, l’ex Milan dice la sua: “Da giocatore mi rallegrerei”

Un motivo per sorridere? La prossima domenica targata Serie A propone una sfida di altissimo livello: quella tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan di Stefano Pioli. Una sorta di antipasto, di quello che sarà poi il doppio confronto in programma per i quarti di finale della Champions League.

Nella giornata di oggi però, è trapelata la notizia che l’attaccante nigeriano Victor Osimhen non sarà della partita, dopo aver rimediato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Un duro colpo per i partenopei, che dovranno fare a meno della loro punta di diamante.

Per il Milan invece, si profila all’orizzonte un pericolo in meno da dover scampare, come puntualizzato anche dall’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

Alessandro Costacurta Milan

Costacurta: le sue parole

“Osimhen out? Da giocatore ci penserei eccome e mi rallegrerei. È uno dei migliori d’Europa. A me fece sorridere il cambio in Napoli-Atalanta, quando all’85esimo Osimhen protestò per il cambio; i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte c’è anche un tratto di preservare le condizioni dei giocatori”.

Giulio De Pino