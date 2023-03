Crisi Milan, anche Maldini e Massara possono lasciare: la situazione

Dopo dei segnali di ripresa mostrati con il bel filotto di vittorie in campionato ed il passaggio del turno in Champions League il Milan sembra essere tornato a quel brutto periodo di gennaio che ha visto i rossoneri protagonisti in quel di gennaio.

Il Milan visto sabato sera è parso spento, perso e non ha dimostrato grinta e voglia di vincere in una giornata di campionato in cui Inter, Juventus, Roma e Lazio si sono scontrate tra di loro perdendo quindi dei punti importanti per la lotta per la Champions.

Nell’occhio del ciclone si trova ovviamente Stefano Pioli, che non riesce a ridare vita ad una squadra che pare ad oggi lontanissima da quella vista nella scorsa stagione, presto però anche Maldini e Massara potrebbero risentire di questa situazione.

Milan Pioli Maldini

Crisi Milan, anche Maldini e Massara pronti a lasciare a fine stagione?

Gli scarsi risultati dal mercato e il cattivo rendimento della rosa mettono in bilico anche la dirigenza rossonera.

A spiegare ciò è la Gazzetta dello Sport che spiega come in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbero saltare moltissime teste.

Anche la Champions però inciderà molto sul futuro di tutto l’ambiente Milan, nulla è ancora deciso e tutto pare essere ancora in discussione.

Andrea Mariotti