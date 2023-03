De Ketelaere criticato, il calciatore del Milan ci scherza su: “Non arrivo a Milanello piangendo come dicono”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Het Laatste Nieuws direttamente dal ritiro del Belgio, Charles De Ketelaere ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua attuale esperienza al Milan.

Il fantasista belga ha risposto alle critiche con ironia svelando quelli che, d’ora in poi, saranno i suoi obiettivi con la maglia rossonera.

“Se dovessi credere ai media, sembrerebbe che ogni giorno io arrivi a Milanello piangendo (ride, ndr). Ammetto che in una maniera o nell’altra mi arrivano quei commenti ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche. Al Milan i commenti in principio erano positivi e poi sono diventati negativi. Mi pesa non aver segnato, ma non mi lascerò mai trascinare dalle critiche, come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgerà la situazione in positivo. Vorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio e le buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema. I primi mesi al Milan, sono stati deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano queste le mie aspettative. Quanto tempo intendo dare a me stesso? Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duramente possibile per poi riuscire a ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro“.