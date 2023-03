L’ex Milan su De Ketelaere: “Deve capire in fretta il calcio italiano”, poi il complimento a Pioli

Arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, Charles De Ketelaere deve ancora entrare nei meccanismi della formazione rossonera, o probabilmente nei meccanismi del calcio italiano. Per il centrocampista belga, fin qui, soltanto un assist con la maglia rossonera e nessun gol.

Le opportunità per mettersi in mostra non sono mancate durante la stagione in corso, ma De Ketelaere deve ancora dimostrare il proprio potenziale.

Savicevic, “De Ketelaere deve imparare molto”: le parole dell’ex rossonero

A parlare della condizione del rossonero è Dejan Savicevic, ex trequartista rossonero, intervenuto al canale Twich del Milan. Attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro, Savicevic ha dichiarato:

De Ketelaere deve capire in fretta com’è il calcio italiano, quanto è difficile e quello che chiedono gli allenatori in Italia ai giocatori offensivi è di più rispetto a quello che chiedono gli altri. Deve imparare che deve anche correre indietro, deve abituarsi in fretta al calcio italiano.

Pioli Milan De Ketelaere

Savicevic poi ha voluto elogiare Stefano Pioli, allenatore del Milan: