De Ketelaere o Brahim Diaz? Pioli ha scelto il titolare per Milan-Salernitana

Sciolto ogni dubbio. Dopo aver archiviato il passaggio ai quarti di finale della Champions League con il pareggio per 0 a 0 strappato al Tottenham, per il Milan è tempo ora di pensare al campionato e di preparare la sfida di lunedì con la Salernitana.

All’orizzonte non si profilano molti cambi rispetto alla sfida di Londra, ma Stefano Pioli punterà sicuramente a far riposare alcuni degli effettivi utilizzati con gli Spurs. In difesa potrebbe esserci spazio per Simon Kjaer dal primo minuto, che dovrebbe prendere il posto di Thiaw, reduce dalla sontuosa prestazione di mercoledì.

A centrocampo, molto probabilmente, al fianco di Bennacer ci sarà uno tra Tonali e Krunic. Davanti spazio a De Ketelaere dall’inizio, visto che Brahim Diaz non sembra essere ancora al 100%. Il tridente sarà completato da Rafael Leao e da Olivier Giroud.

Non c’è ancora nulla di certo, ma come riportato da Sky Sport queste potrebbero essere le future scelte di formazione. Di seguito la probabile di lunedì.

Charles De Ketelaere Milan

Milan-Salernitana: la probabile formazione

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo; De Ketelaere, Leao; Giroud

Giulio De Pino