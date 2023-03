Deschamps sorprende su Giroud e Theo: cosa ha detto

Mancano ormai poche ore al tanto atteso sorteggio di Nyon, che determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. Arrivati a questo punto della competizione nulla è più impossibile, e il Milan vuole continuare a cullare il sogno.

Intanto, arrivano gli elogi da una vecchia conoscenza del nostro calcio – nonché attuale CT della Francia – Didier Deschamps. L’ex Juventus ha infatti rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove si è complimentato con quanto fatto dalle italiane e, nello specifico, dai rossoneri.

Deschamps su Giroud: “Un valore aggiunto, se gioca a questo livello rimane convocabile”

Di seguito le dichiarazioni del CT francese Didier Deschamps ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

LE ITALIANE IN CHAMPIONS – “Il percorso delle italiane in Champions è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene vostro calcio“.

GIROUD E NON SOLO – “Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c’è Zlatan Ibrahimovic che è pure più vecchio e che a 41 anni è stato convocato dalla Svezia. Come tutti i miei convocati, anche Olivier può fare il titolare, senza averne ovviamente la garanzia. Non è giovane, ma ciò significa che ha pure molta esperienza da far valere. E rimane convocabile finché mantiene alto il suo livello di prestazione“.

I FRATELLI HERNANDEZ – “Theo e Lucas Hernandez erano persino in competizione per lo stesso ruolo. Sono sicuro però che il loro papà sarà orgoglioso di vederli insieme in nazionale“.