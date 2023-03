Doppio colpo dalla Bundesliga: Maldini e Massara preparano l’affondo

Missione in incognito. Il mercato non dorme mai, ed ogni appuntamento calcistico, sia in Italia che in Europa, può diventare terreno fertile per un eventuale impiego, da parte di alcuni club, dei così detti scout.

Questi ultimi hanno il compito di seguire ed eventualmente segnalare quei giocatori che sono riusciti ad attirare l’attenzione durante la partita, che sono riusciti a mettersi in mostra. Lo scorso giovedì è andata in scena l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, che ha visto protagonisti Juventus e Friburgo.

Nonostante la partita fosse a tinte esclusivamente bianconere, sembrerebbe invece che al match abbia partecipato anche una parte inerente al Milan: i rossoneri infatti avrebbero inviato dei sopracitati scout per visualizzare alcuni giocatori scesi in campo quella sera. Ma chi sono questi calciatori?

Scout rossoneri allo Stadium: ecco chi hanno visionato

Kiliann Sildilla Friburgo

Ritsu Doan Friburgo

Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo Tuttosport, gli scout milanisti avrebbero visionato attentamente due calciatori della squadra ospite, due calciatori del Friburgo.

Si tratterebbe di Kiliann Sildillia, difensore transalpino classe 2002, e di Ritsu Doan, grande protagonista con il Giappone all’ultimo Mondiale di Qatar 2022.

Giulio De Pino