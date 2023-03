Fiorentina-Milan, un solo dubbio per Pioli: le probabili formazioni

Questa sera Fiorentina e Milan si giocano tre punti fondamentali. Entrambe le squadre vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi: i viola per provare a risalire un po’ in classifica ed acquisire fiducia; i rossoneri, invece, devono vincere per scavalcare la Lazio e riportarsi al secondo posto in classifica.

Fiorentina Milan formazioni

Fiorentina-Milan, le scelte di Pioli: ballottaggio Messias-Saelemaekers

Pioli sembra, più o meno, aver scelto l’undici che affronterà la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, l’unico ballottaggio riguarda la fascia destra: Messias è in vantaggio su Saelemaekers, ma la sfida è ancora aperta.

Per il resto, confermata la difesa a 3 e il rientro di Bennacer in mezzo al campo. In avanti, come previsto, ci sarà spazio per De Ketelaere e Rebic che sostituiranno rispettivamente Diaz e Leao. Rientra tra i convocati, 186 giorni dopo l’ultima volta, Alessandro Florenzi.

Lato Fiorentina, possibile panchina per Milenkovic: Italiano dovrebbe optare per la coppia formata da Igor e Martinez Quarta. A centrocampo si rivede Bonaventura, affiancato da Amrabat e Mandragora. In avanti sarà Cabral il riferimento, con Gonzalez e Saponara ad assisterlo.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI