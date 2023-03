De Ketelaere: “Spero che sia la mia notte”, poi il commento su Maldini

Arriva in quel di Firenze il Milan di Stefano Pioli, ormai pienamente e nuovamente consapevole dei propri mezzo a seguito delle 4 vittorie consecutive dell’ultimo mese. I tre successi in campionato, conditi dall’1-0 in Champions sul Tottenham, hanno contribuito a scacciare via i fantasmi rossoneri e a proiettare il diavolo in un vero e proprio tour de force.

Dopo la sfida all’Atalanta di settimana scorsa infatti, per il Milan è ora tempo di affrontare la Fiorentina al Franchi, prima di prepararsi al ritorno degli ottavi di Champions volando in direzione Londra. Di questo e tanto altro si è parlato in occasione del pre-partita Sky.

“Sento di stare meglio”, le parole di De Ketelaere a Sky

Vincere per ri-confermarsi al secondo posto, questo l’obiettivo odierno del Milan di Stefano Pioli anche alla luce del successo Lazio in quel di Napoli, e del conseguente sorpasso biancoceleste . Prima di iniziare la sfida si passa però per i microfoni di Sky, dove Charles De Ketelaere è intervenuto così sulle proprie condizioni e su questa opportunità di partire fra i titolari:

Charles De Ketelaere

“Spero che questa sia la mia notte. Voglio essere pronto ed aiutare la squadra a fare le migliori cose possibili. Sento di stare meglio dopo i momenti difficili, soprattutto in questo ultimo mese. Ho anche cambiato molto nel mio stile di gioco per far meglio e dare miglior supporto alla squadra”.

De Ketelaere ha poi trovato il tempo anche di onorare una leggenda del Milan come Paolo Maldini, ringraziandolo della fiducia durante l’intervista: