Fiorentina-Milan, parla il doppio ex: “Sfida ideale in ottica Tottenham”

Questa sera al Franchi di Firenze sarà sfida tra i viola di Italiano e il Milan di Stefano Pioli. Di questa sfida, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche Vincenzo Montella. L’attuale tecnico dell’Adana, squadra turca, negli anni passati ha occupato la panchina di entrambe le squadre.

Fiorentina Milan Montella

Montella: “Fiorentina sfida ideale per prepararsi al Tottenham”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Montella ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Qui dopo la tragedia che ha colpito il paese (terremoto in Turchia, NdR), sembra tutta una corsa ad ostacoli. Solo chi ha visto con i propri occhi ciò che è successo può capire l’effetto di questa apocalisse“.

Tornando al calcio: “Quella contro la Fiorentina sarà una partita aperta. Pioli è stato bravo a cambiare mettendo un difensore in più e ridando così solidità alla squadra. Certamente quello di stasera sarà un test importante per il Diavolo in vista del Tottenham.

Contro gli inglesi le possibilità di passare sono intorno al 50%. Il rientro di Ibra sarà fondamentale: riesce ad essere un traino anche da bordo campo. Stesso discorso vale per Maignan: si tratta di un portiere straordinario”.

Su Leao: “Gli manca la continuità e deve imparare ad essere decisivo in Europa. Ha la possibilità di crescere perché si trova in un ambiente adatto a farlo: ne tenga conto al momento della scelta!“

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI