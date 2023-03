Francia-Olanda, Maignan para il rigore a Depay e fa impazzire i tifosi! – FOTO

Tanto Milan di scena questa sera durante i match di qualificazione ad EURO2024. La formazione rossonera ha infatti goduto delle prestazioni dei propri gioielli in terra Nazionale, fra cui il trio del diavolo presente nella rosa della Francia.

I galletti blu hanno sfidato ed ampiamente battuto l’Olanda con un secco 4-0 in quel dello Stade de France. Titolarità per Maignan e Theo, sopraggiunti dall’ingresso di Giroud al minuto 77′. Alle prestazioni rossonere in terra francese, si aggiunge inoltre una gioia dell’ultimo secondo targata Milan.

Francia-Olanda, Maignan para un rigore nel finale

Un rullo compressore la Francia apparsa questa sera contro l’Olanda, capace di infliggere ben tre gol agli oragne nei soli primi 21 minuti di gioco. Griezmann, Upamecano e Mbappe hanno praticamente chiuso la pratica in pochi giri di lancette, con il fenomeno del PSG autore anche del definitivo 4-0 nel secondo tempo.

Maignan rigore parato

Nessun assist per Theo, nessun gol per Giroud, eppure gli ultimi secondi di gara diventano zona Maignan. Già abile a neutralizzare un paio di occasioni olandesi con delle ottime parate, “Magic Mike” ha inoltre mantenuto la porta della Francia inviolata grazie ad un rigore parato negli ultimi istanti di match. Balzo felino e tentativo di Depay sciagurato al minuto 95′, che vale una gioia personale all’estremo difensore del Milan sempre più titolare della propria Nazionale.