Ibra sul futuro: “Ho tante offerte, andare via dal Milan sarebbe stato troppo facile”

Il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic è tra le poche notizie buone degli ultimi tempi in casa Milan. Il fuoriclasse svedese così facendo si è riconquistato un posto anche in Nazionale. È proprio dal ritiro della Svezia che ha parlato il centravanti del Milan.

Ibra: “Non volevo lasciare il Milan, troppo facile”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Ibra in conferenza stampa:

“Lasciare il Milan dopo lo scudetto sarebbe stato troppo semplice. Sono qua per fare la differenza: se non fosse così, non sarei qui. Ho ancora tanto da fare e voglio dimostrare a tutti coloro che mi hanno dato per finito che si sono sbagliati“. Sull’infortunio e il successivo recupero: “Mi sono operato tre volte in 14 mesi. C’è stato un momento in cui il ginocchio non migliorava, non vedevo la luce. Poi, finalmente, le cose hanno cominciato ad andare meglio”. L’impatto con i giovani della Nazionale: “Ieri quando stavo cenando con la squadra ho guardato i ragazzi e gli ho detto: “Anche voi quando sarete vicini ai 40 anni avrete paura di smettere di giocare. Avrete quasi panico. Quindi godete e apprezzate ciò che state vivendo”.

Ibra sul futuro: “Ho tante offerte, vedremo”

Ibrahimovic in conferenza stampa risponde a chi gli chiede di un possibile futuro da leader societario. Di seguito le dichiarazioni del centravanti del Milan: