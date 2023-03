Infortuni Milan, Pioli può sorridere: due big recuperano

Il Milan sembra essere uscito dalla crisi che da inizio 2023 aveva portato a prestazioni insufficienti con sconfitte molto amare come i due derby persi. Tutto ciò è stato risolto anche grazie al ritorno in campo di alcuni big infortunati, i più recenti Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic.

Infortuni Milan, due big verso il recupero

Come riporta la Gazzetta dello Sport, altri due big della rosa di Stefano Pioli sarebbero di ritorno dal loro infortunio. Si tratterebbe di Davide Calabria e di Ismael Bennacer. Stando a quanto riportato dal noto giornale, il terzino e capitano del Milan, fermo per una lesione muscolare dal 17 febbraio, potrebbe già giocare contro la Fiorentina sabato 4 marzo.

Davide Calabria in campo contro la Lazio

Invece, il mediano algerino, alle prese con una lesione alla coscia rimediata dopo la sconfitta contro la Lazio per 4 a 0, potrebbe tornare in panchina a Firenze ma tornando ad allenarsi in gruppo nelle prossime sedute.

Pioli ritrova due big: i prossimi impegni

Questi due recuperi, uniti a quelli di Maignan e Ibrahimovic, saranno molto importanti per Stefano Pioli che nelle prossime due partite affronterà Fiorentina e Tottenham, entrambe fuori casa.