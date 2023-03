Ultim’ora Milan, altra tegola per Pioli: dopo Kalulu si ferma un altro rossonero in Nazionale

Il Milan allenato da Stefano Pioli continua a prepararsi in vista del rientro in campo previsto per domenica sera quando, alle ore 20:45, i rossoneri saranno ospiti del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

In occasione del match, Pioli recupererà diverse pedine fondamentali, ma allo stesso tempo dovrà tener conto anche dell’assenza di Messias, alle prese con una lesione alla coscia destra.

Non solo però, perchè come vi avevamo anticipato già in mattinata, anche Pierre Kalulu potrebbe non essere della partita. Il difensore rossonero ha lasciato in anticipo il ritiro della nazionale francese per un problema al polpaccio, e ad oggi rischia di dare forfait per la ripresa del campionato.

Ibrahimovic Infortunio Milan

Non solo Kalulu, problemi anche per Ibra: le ultime

Altri guai arrivano anche dal ritiro della nazionale svedese: stando a quanto riferito da Sportitalia, infatti, Zlatan Ibrahimovic oggi avrebbe svolto del lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare.

Nelle prossime ore verrà valutato un suo eventuale ritorno anticipato a Milanello per svolgere degli esami di valutazione, ma il suo impiego con il Napoli è a forte rischio.