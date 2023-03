Dalla Bosnia, problema fisico per Krunic: svelato l’esito degli esami

Piove sul bagnato per Stefano Pioli e il suo staff: dalla Bosnia, infatti, giungono notizie circa un infortunio di Rade Krunic, impegnato in queste settimane con la propria nazionale.

La notizia è stata riportata dal giornalista bosniaco Haris Mrkonja: “Il giocatore si è fatto male ieri sera in allenamento a Bratislava con la Bosnia. Dopo ulteriori esami, ha ottenuto il permesso di giocare dallo staff medico, però probabilmente stasera non farà 90 minuti“.

Una notizia agrodolce, dunque, per il Milan che, in vista dell’impegno di domenica prossima contro il Napoli, potrebbe dover fare a meno di uno dei rossoneri più in forma.

Milan, infortunio per Krunic: le condizioni

Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno in attesa di sviluppi, mentre nelle prossime ore si capirà se il giocatore potrà addirittura scendere in campo questa sera, o se sarà costretto a tornare a Milanello per altri eventuali esami.

Il centrocampista ex Empoli, per ora, si aggiunge alla lista di indisponibili di cui fanno già parte Messias (problema alla coscia destra), Kalulu che ha avvertito un problema al polpaccio in nazionale, e probabilmente anche Zlatan Ibrahimovic dopo l’affaticamento muscolare rimediato con la Svezia.